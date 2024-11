Oasport.it - LIVE Altmaier-Van de Zandschulp 4-6, 7-6, 3-5, Germania-Olanda, Coppa Davis 2024 in DIRETTA: serve per il match un’ora dopo l’olandese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Servizio slice e comoda volèe.15-40 Errore gratuito di dritto del!15-30 Doppio fallo (3°)!!Seconda15-15 Doppio fallo (2°).15-0 In rete il rovescio difensivo di.3-5 Scambio infinito! Arriva il vincente di dritto lungolinea di Van de, che lo porta a servire per chiudere la partita.15-40 In rete il rovescio difensivo di. Ci siamo, ennesimo momento della verità.15-30 Non risponde di dritto sulla seconda Botic.0-30 Si, altra grandissima risposta e comoda chiusura di dritto.0-15 Super risposta di Botic e attacco di rovescio e poi chiusura al volo.3-4 A zero addirittura. Chissà che non sia stato il game – bivio.40-0 E se ne va in un amen.30-0 Con la prima Van de. Attenzione perché questo è il settimo gioco.