Laura Pausini | Sono guarita La gioia dei fan | Forza sei una roccia

Ravenna, 22 novembre 2024 - "! Ci vediamo a Pesaro domani sera (sabato 23 novembre, ndr)".rassicura i fan dopo il post dove annunciava il rinvio del concerto in programma a Livorno. Stop dovuto a uno stato influenzale dell'artista romagnola. Alla lieta notizia esplode ladei fan. Una valanga di messaggi dedicati alla loro beniamina: "La nostra Wonder Pau, ci vediamo a Torino"; "Che uragano"; "Sei unaLau"; "Questa è la notizia più bella, questo è quello che conta di più. la tua guarigione viene prima di tutto"; "Bisogna festeggiare"; "! Sei una". Tutti pronti a Pesaro quindi per abbracciare la. Nuovo tour di Cesare Cremonini, oltre mezzo milione di biglietti venduti. La dedica ai fan: “Grazie di cuore” "Ovviamente avrei voluto svegliarmi come nella prima foto - aveva scritto sui social la cantante postando una foto nel lettone in relax - ma.