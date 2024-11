Gaeta.it - L’albero di Natale di Piazza San Pietro: il dibattito sull’abete trentino e l’inaugurazione imminente

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel cuore di Roma, la tradizione natalizia si prepara a brillare condiallestito inSan. Un abete proveniente dal, specificamente da Ledro, ha suscitato grande interesse e polemiche, culminando in una petizione per salvarlo dall’abbattimento. Questo articolo esplora il controverso viaggio del, la sua installazione inSane il significato della scelta ecologica da parte del Governatorato del Vaticano.La polemica sulL’imponente abete di 29 metri, simbolo dela Roma, è stato al centro di un acceso. La richiesta di non abbatterlo ha guadagnato il supporto di molti cittadini e sostenitori del verde, preoccupati per le implicazioni ambientali legate all’abbattimento di un albero maturo.