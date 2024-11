Lanazione.it - La qualità della vita. Salute e ambiente in crisi. Male lavoro e sicurezza. Note positive dal turismo

PISTOIA Rimane stazionario il posizionamentonostra provincia, a metà del guado a livello nazionale, nella classificaredatta, come ogni anno, da "Italia Oggi". Dopo il 54° posto conquistato nel 2023, per l’anno in corso Pistoia arretra di una casella posizionandosi al 55° lasciandosi alle spalle, però, quasi metà Toscana. Infatti, nel confronto con le altre province del Granducato il nostro territorio è al sesto posto mettendosi dietro Lucca (58°), Arezzo (59°), Massa Carrara (61°) e Grosseto (64°) finendo poco dietro Livorno che è 53°. Ben più ampio, invece, il divario con le prime quattro col gruppo guidato dal capoluogo Firenze che sta nella top-10 all’ottava posizione. E’ questo quello che emerge dall’analisi che "Italia Oggi" ha pubblicato grazie alrealizzato in collaborazione con Ital Communications e l’Università "La Sapienza" di Roma e che prende in esame ben 92 indicatori che vengono poi racchiusi in otto macro-categorie che vanno a comporre quella che è la graduatoria finale guidata da Milano davanti a Bolzano e Monza.