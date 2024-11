Nerdpool.it - Jyamma Games svela i retroscena di Enotria: The Last Song a Milan Games Week & Cartoomics

Sviluppato da, la casa di sviluppo italiana che ha fatto della sua terra un videogame,: Theè il videogioco RPG d’azione in stile Souls che ha incantato il pubblico di tutto il mondo grazie, soprattutto, alla sua atmosfera onirica e luminosa. Pubblicato lo scorso settembre su PC e PlayStation 5, per: Thesono in arrivo nuovi aggiornamenti volti a migliorare l’esperienza di gioco e a soddisfare i tanti back ricevuti dalla community internazionale. Il futuro di questo ormai iconico titolo verrà condiviso in anteprima con i visitatori di, il festival dedicato alla cultura pop che aprirà le sue porte ai tantissimi appassionati di videogiochi, giochi da tavolo, fumetti, cinema e musica dal 22 al 24 novembre, presso Fierao (Rho).