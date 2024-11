Ilrestodelcarlino.it - It Alert sulla diga di Ridracoli: quando arrivano i messaggi della simulazione

Forlì, 22 novembre 2024 – L’Agenzia per la sicurezza territoriale eProtezione civile dell’Emilia Romagna, in accordo con il DipartimentoProtezione civile nazionale, ha programmato nella giornata dell’11 dicembre, dalle 12 alle 13, la ‘del collassodi’ nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna.DIL’esercitazione, prevista lo scorso 7 ottobre e rinviata a causa degli eventi alluvionali in Romagna, testerà il funzionamento dell’IT-, sistema di allarme pubblico nazionale per l’informazione diretta alla popolazione, previsto dal codice delle comunicazioni, che nasce con l’obiettivo di coprire ‘l’ultimo miglio’ dell’informazione in ambito di protezione civile e quindi come ulteriore sistema per raggiungere i cittadini potenzialmente interessati in situazioni di emergenza.