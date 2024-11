Istat calano le separazioni -84% e i divorzi -33%

Quotidiano.net - Istat, calano le separazioni -8,4% e i divorzi -3,3%

nel 2023: sono 82.392 le(-8,4%) e 79.875, -3,3% i, ben il 19,4% in meno nel confronto con il 2016, anno in cui sono stati finora i più numerosi (99.071). Lo rende noto l'. Il trend deiè stato sempre crescente dal 1970 (anno di introduzione delo) fino al 2015. In questo anno il numero disubì una forte impennata (+57,5%) in relazione all'entrata in vigore di due provvedimenti: il Decreto legge 132/2014, che ha introdotto le procedure consensuali extragiudiziali senza più il ricorso ai Tribunali e soprattutto la Legge 55/2015 (il "o breve").