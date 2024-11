Amica.it - Indossata da sola o stratificata con altri capi, coniuga stile e funzionalità

Leggi su Amica.it

La si potrebbe tranquillamente definire come la versione 3.0 della classica maglietta della salute da tenere sotto felpe e maglioni. Perché può svolgere la solita funzione ma con molto più. Stiamo parlando della polo aderente da donna in maglia. Ovvero la declinazione per la stagione fredda del suo corrispettivo in piquet di cotone. Il vero capo jolly della stagione che conviene avere sempre nell’armadio. E non è difficilere il perché. A maniche lunghe, con il classico colletto da polo chiuso da qualche bottoncino oppure dotata di un micro scollo a V, ha una vestibilità aderente oppure diritta, mai abbondante. Ma soprattutto è fatta in maglia morbida e avvolgente, a costine o liscia, di lana o cashmere.