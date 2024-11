Gaeta.it - Il valore dei sindaci: la visione del Ministro Santanchè per il turismo italiano

Facebook WhatsAppTwitter Il discorso deldelDanieladurante la 41ª Assemblea Nazionale dell’ANCI, tenutasi a Torino, ha messo in luce l’importanza cruciale deie delle comunità locali nel promuovere il settore turistico. Laha descritto ilcome un elemento chiave per le economie locali, sottolineando il potenziale inespresso di un patrimonio culturale e gastronomico unico al mondo. Con le sue parole, ilha richiamato l’attenzione su un tema di fondamentale importanza per la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie realtà italiane.Il ruolo centrale delnell’economia localeDurante il suo intervento,ha dichiarato: “Ilè dirimente per le economie di quasi tutti i comuni italiani.” Questa affermazione mette in evidenza una verità spesso trascurata: l’industria delnon solo attrae visitatori, ma contribuisce anche a sostenere le piccole imprese, le artigianerie, e il settore della ristorazione nei vari territori.