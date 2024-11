Gqitalia.it - I film di Natale 2024 da vedere in streaming già ora

Le maratonedidisu Netflix e le altre piattaforme dedicate allosono diventate, negli anni, una delle gioie delle feste per i cinema addicted (e non solo). Accendere la tv, munirsi di una bevanda calda – o di un calice di vino –, di una morbida coperta e far scorrere di seguito i titoli a tema, è un modo come un altro per trascorrere le serate più fredde in attesa del. Si tratta, ormai, di una vera e propria tradizione del periodo, da affiancare ai giri di shopping tra i mercatini, alle passeggiate sotto le magiche luminarie e, ovviamente, alle rimpatriate attorno a tavole imbandite tra amici o in famiglia. Se non mancano gli evergreen che sono diventati un must dae ri, è bene sapere che per ogni stagione festiva le piattaformesono pronte a offrire titoli nuovi di zecca: romcom, drammi, action-movie,animati e commedie adatte a tutta la famiglia che strappano un sorriso: ce n’è per tutti i gusti! Ecco qualinatalizi non si possono perdere nel