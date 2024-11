Liberoquotidiano.it - "Gli intelligentoni, si fa per dire...": Mario Giordano irride Alessandro Gassman | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Non poteva saperlo,. Poche ore dopo il suo divertito e appuntito sfogo in apertura di Fuori dal coro, mercoledì in prime time su Rete 4, proprio Sandro Ruotolo avrebbe toccato nuovi inarrivabili (ma il punto interrogativo a questo punto è d'obbligo) vette di delirio politico. Secondo l'europarlamentare del Pd, che pochi giorni fa aveva annunciato in pompa magna l'addio a X in segno di protesta contro il trumpiano Elon Musk, c'è "il fondato sospetto" che lo stesso Musk "possa utilizzare i media di sua proprietà per influenzare la politica europea per scopi politici ed economici". Per questo ha presente una interrogazione alla Commissione europea per capire se si possa banX dai dispositivi istituzionali dell'Ue come fatto per il cinese TikTok. "Tutti a fuggire da X, tutti via dall'ex Twitter, gli, insomma si fa per