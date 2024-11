Giroud, maglia all’asta per cristiani perseguitati in Oriente

Leggi su Sportface.it

Oliviersi schiera al fianco dei “fratelli e alle sorelle” di fede cristiana. “Sono molto orgoglioso e onorato di metterequestaspeciale”, ha affermato l’attaccante francese, annunciando di mettereun suadel Los Angeles FC. “Ho indossato questail 25 settembre durante la finale della Coppa degli Stati Uniti. Siamo diventati campioni e quindi questaha un valore speciale ai miei occhi. Spero che sarete generosi in favore dei nostri fratelli e sorellein, e più particolarmente in Armenia”.e’ un cristiano praticante, e ha piu’ volte confessato di avere la Bibbia sul comodino come principale lettura. “Ho fede, credo in Dio – le sue parole -. So che nulla ci accade per caso, ma che Gesù ha dei progetti per ognuno di noi”perinSportFace.