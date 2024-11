Spazionapoli.it - Dybala in campo contro il Napoli? Ranieri enigmatico ma svela la sensazioni dell’attaccante

Ci sarà anche Pauloper la sfida tra ile la Roma? A questa domanda ha risposto Claudioin conferenza stampa. Pauloci sarà nella sfida trae Roma? E’ quello che si chiedono i tifosi di entrambe le squadre, considerando che il giocatore argentino sposta gli equilibri in maniera considerevole. Antonio Conte sta studiando la migliore formazione da schierarei giallorossi, ed anche per lui ci saranno alcuni dubbi legati agli infortuni.Dall’altra parte Claudiodovrebbe avere a disposizione Hummels, cometo nella conferenza stampa di oggi, mentre suil discorso è stato più complesso: “Hummels si è già allenato qualche giorno fa con me. Mi lascia sereno di poter decidere come voglio”, ha spiegato il tecnico per quanto riguarda l’ex difensore del Borussia Dortmund.