Drammatico incidente sul posto di lavoro Crolla muretto muore operaio

Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, un altrosuldisi è verificato nel primo pomeriggio di oggi nel cuore del centro storico di Nardò. Qui, unedile di 70 anni ha perso la vita mentre era impegnato in lavori di ristrutturazione all’interno di un appartamento. L’uomo è rimasto schiacciato dal crollo improvviso di un muro su cui era posizionata un’impalcatura utilizzata per la rimozione dei detriti. La tragedia si è consumata intorno alle 14, lasciando sgomenti colleghi e residenti della zona. La dinamica precisa dell’è ancora al vaglio degli inquirenti, ma il crollo ha reso inutili i disperati tentativi di soccorso.suldi, aperte le indaginiSulsono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento provinciale di Nardò, che hanno operato in condizioni difficili per mettere in sicurezza l’area ed evitare ulteriori cedimenti.