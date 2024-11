Ilrestodelcarlino.it - Corteo pro Palestina blindato. Il raduno ai Cancelli: "L’Università faccia una scelta"

Serata di manifestazione quella di ieri in centro storico: a occupare le strade, partendo inda piazza Annessione fino a piazza Vittorio Veneto, un gruppo di manifestanti guidati dal collettivo Depangher, pronti a dimostrare la loro vicinanza al popolo dellae, in particolare, a denunciare la mancata interruzione della collaborazione deldi Macerata con Israele. "Depangher è nato all’interno delcirca due anni fa – hanno spiegato i manifestanti –, e come collettivo ci siamo sempre mobilitati riguardo alla questione palestinese. Non si tratta solo di voler dimostrare solidarietà a questo popolo, ma anche di condividere una vera e propria complicità e resistenza". Dai, al grido "libera" - accanto a una nutrita presenza di forze dell’ordine che hanno presidiato la zona - il collettivo ha toccato la sua tappa principale, il rettorato in via Crescimbeni.