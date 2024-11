Oasport.it - Coppa Davis 2024: con Sinner e Berrettini gli ascolti tv salgono in abbondanza

Sono stati svelati i dati d’ascolto per le tre sfide didi ieri tra Italia e Argentina, valide per i quarti di finale che hanno visto prevalere gli azzurri dopo quasi sei ore nelle quali si è visto un po’ di tutto, anche se poi tutti i match si sono chiusi in due set.In particolare, è la prima serata a regalare i maggiori sorrisi a Rai2, perché Jannike Matteonon solo hanno battuto Maximo Gonzalez e Andres Molteni, ma hanno anche incollato alla seconda rete della tv di Stato 2.424.000 persone, per uno share dell’11,8%. Laè stata la terza trasmissione più vista della serata, dopo una puntata di Don Matteo 14 (3.759.000, 20,68%) su Rai1 ed Endless Love (2.350.000, 12,55%) su Canale 5.Inoltre, se aggiungiamo il dato di Sky, che ammonta a quota 768.