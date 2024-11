Lapresse.it - Cop29 a Baku, bozza sempre più vicina

Leggi su Lapresse.it

Si procede a piccoli passi verso la definizione di unadi accordo alla, ain Azerbaigian, al vertice mondiale sui cambiamenti climatici delle Nazioni unite. La presidenza – viene riferito – ha “un tono ottimista“: le linee generali di un pacchetto finanziario “stanno iniziando a prendere forma”, e le bozze di testo saranno pronte a breve.L’appello arrivato ieri – quando la pressione internazionale è diventata via via crescente sui negoziati – esortava “tutte le parti a impegnarsi con urgenza e in modo costruttivo al raggiungimento di un risultato ambizioso, di cui tutti abbiamo bisogno”. Molti tra negoziatori, osservatori e rappresentanti delle organizzazioni della società civile – in attesa dell’arrivo di una nuova– hanno dichiarato di essere “frustrati e delusi”.