Concluso il corso per Ds a Coverciano | 144 ore di lezione e 46 allievi ora attesi all’esame finale

Leggi su Sportface.it

Si è, in attesa degli esamiin programma il prossimo 20 dicembre, ilper DS. Glihanno potuto seguire 144 ore di, di cui 120 in presenza. Due gli indirizzi formativi: uno ‘tecnico-sportivo’, dedicato a formare la figura del ds ‘di campo’, e quello ‘sportivo-organizzativo’, più incentrato invece su materie normative, specifico per la formazione della figura ‘back-office’ del segretario. Una cui hanno preso parte 46, tra cui anche il responsabile dell’Area Tecnica dell’Udinese, Gokhan Inler, e l’ex centrocampista – tra le altre – di Roma e Torino, Alessio Scarchilli.Sotto il coordinamento deldi Filippo Fusco, si sono alternati come relatori, alcuni protagonisti assoluti del calcio italiano e internazionale, come il capodelegazione azzurro, Gianluigi Buffon; l’ex tecnico di Liverpool, Napoli, Real Madrid e Inter, Rafa Benitez, e i ds di Inter e Juventus, Piero Ausilio e Cristiano Giuntoli.