Ilgiorno.it - Chi è Alessandro Basciano: dai reality all’arresto per stalking

Leggi su Ilgiorno.it

Guai per. Il 35enne è stato arrestato pernei confronti della ex compagna Sophie Codegoni. Ma come è arrivato ad avere oltre un milione di follower su Instagram? Ripercorriamo la sua scalata: dall’ascesa grazie aiMediaset finoper. Gli esordi tra “Tentation Island” e “Uomini e Donne” Nato il 1° giugno 1989 a Genova,è uno di quei volti che la televisione italiana ha saputo trasformare in personaggio. Non ha avuto un percorso tradizionale verso il successo: prima di fare il suo debutto sul piccolo schermo, gestiva una concessionaria d’auto a Roma. La prima grande occasione per diventare qualcuno arriva con Uomini e Donne dove, nei panni di corteggiatore, conquista tutti tranne la tronista. Nonostante il “fallimento” nel programma di Maria De Filippi,si dimostra perfetto per la galassia dei realty.