Laprimapagina.it - Ascanio presenta il nuovo brano “Piazzale Michelangelo”

Leggi su Laprimapagina.it

Dal 22 novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “”, ilsingolo didisponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 19 novembre.Una fuga romantica, raccontata secondo la chiave di lettura della Gen Z. Il racconto proposto neldi, “”, è quello di un ragazzo che, pur avendo incontrato solo una volta una ragazza, sente che con lei potrebbe costruire il suo futuro. Non è una storia d’amore da romanzo, ma quella passione che esplode subito, che fa sentire tutto possibile, come quando pensi che il mondo sia tuo e il domani non esista ancora. La ragazza non è solo un sogno lontano, è già nel suo cuore, nel suo progetto.Spiega l’artista a proposito del: “Con questoinedito racconto la parte interiore del protagonista che non riesce a dimenticare un incontro.