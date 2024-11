Secoloditalia.it - Arresto per Netanyahu, Meloni: “No equivalenze tra Israele e Hamas”. E porta la questione al G7

“Un punto resta fermo per questo governo: non ci può essere una equivalenza tra le responsabilità dello Stato die l’organizzazione terroristica”. Giorgiaha commentato così la decisione della Corte penale internazionale di emettere un mandato diper il premier israeliano Benjamine l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant, insieme a quello per il capo del braccio armato di, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, noto anche come Mohammed Deif, chetempo fa ha annunciato di aver ucciso senza però che vi fosse mai una conferma da parte di. Il premier ha chiarito che “approfondirò in questi giorni le motivazioni che hannoto alla sentenza della Corte penale internazionale. Motivazioni – ha aggiunto – che dovrebbero essere sempre oggettive e non di natura politica”.