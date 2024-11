Ilgiorno.it - Alessandro Basciano arrestato per stalking contro l’ex compagna Sophie Codegoni, è in carcere a Milano: “Violento anche davanti alla figlia piccola”

L’influencerè statocon l’accusa dinei confronti della ex, 23 anni, con cui ha una bambina di un anno. L’uomo, noto volto televisivo di 35 anni, non avendo accettato la fine della loro relazione, avrebbe perseguitato e minacciato di morte la donna. I due si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello e si erano lasciati nel 2023. La richiesta di custodia cautelare inè stata autorizzata dal giudice per le indagini preliminari Anna Magelli e lui è stato condotto nelmilanese di San Vittore. Non ha accettato la fine della relazione La condotta tenuta danei confronti di, modella ed ex tronista di Uomini e donne, scrive la giudice, è stata “pervasiva,llante e violenta” dettata da una “ossessiva gelosia nei confronti della giovane donna”,dopo la fine della loro relazione sentimentale, che lui “non ha mai accettato”.