A Roma la prima volta delle commissioni parlamentari sull’intelligence del G7

Dopo la ministeriale Difesa ssi un mese fa a Napoli, la prossima settimana ci sarà una nuovaper il G7. La presidenza italiana di quest’anno, infatti, ha deciso di organizzazione una riunionedi controllo.La sessione inaugurale viene aperta alle 11:30 di giovedì, nella sala della Lupa di Montecitorio, dagli interventi del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, del sottosegretario alla presidenza del Consiglio e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, del presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), Lorenzo Guerini.Seguiranno gli interventi dellasessione dedicata alle “Recenti evoluzioni del quadro internazionale e rischi per la sicurezza emergenti dalla crisi dell’ordine globale, dai conflitti in Medio Oriente alla situazione geopolitica nel continente africano”: Mike Turner, presidente della commissione permanentedella Camera dei rappresentanti (Stati Uniti), Cédric Perrin, presidente della delegazione parlamentare(Francia), Elisabetta Belloni, direttrice generale del Dipartimentoinformazioni per la sicurezza.