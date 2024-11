Nerdpool.it - Wicked – La Recensione

Non è una novità che, in questi ultimi anni, la maggior parte dei film che escono al cinema siano sequel, prequel o remake. E non è una novità che, nella maggior parte dei casi, queste uscite siano state molto criticate: esperimenti non riusciti, trame forzate o piatte, twist poco credibili che hanno il solo scopo di lucrare su franchise già avviati.avrebbe tutte le carte in tavola per rientrare in questa infausta categoria. Eppure.Arriva oggi al cinema il nuovissimo film ambientato nel mondo del Meraviglioso Mago di Oz, che ci racconta la storia della “Witch of the West”: prima di diventare la spaventosa Elphaba che tutti abbiamo sempre conosciuto, la strega dell’Ovest non era altri che una ragazza pacifica, allontanata da tutti perché diversa: almeno è così secondo il regista Jon M.