VIDEO / Guarda la lite Di Francisca-Vezzali: imbarazzo alla festa delle Fiamme Oro

laDiOroDurante le celebrazioni dei 70 anni della nascitaOro, che si sono tenute al Palazzo dei Congressi all’Eur a Roma, le due leggende della scherma italiana Elisa Die Valentinasono tornate a pizzicarsi. La richiesta di pace della prima non è stata accolta dseconda: "Dal punto di vista sportivo io ti stimo perché sei stata una grandissima campionessa e un grandissimo talento, però per quanto riil livello umano diciamo che non sei proprio il massimo. Quando imparerai a rispettare le persone.” (YouTube @poliziadistato)