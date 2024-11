Venti di burrasca e mareggiate | allerta meteo gialla sul Lazio

Leggi su Dayitalianews.com

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avviso di condizionirologiche avverse, valido dal pomeriggio di oggi, giovedì 21 novembre 2024, e per le successive 24-36 ore. L’avviso prevede condizionicritiche conda forti a, provenienti dai quadranti occidentali, con raffiche fino aforte elungo le coste esposte del.Previsioni per Venerdì 22 Novembre: Forti Temporali e Raffiche di VentoInoltre, a partire dalle prime ore di venerdì 22 novembre 2024 e per le successive 18-24 ore, sono previste precipitazioni sparse, che potrebbero assumere carattere di rovescio o temporale, specialmente nelle aree appenniniche della regione. Questi fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica frequente e forti raffiche di vento, rendendo necessaria una maggiore attenzione da parte dei cittadini.