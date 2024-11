Lanazione.it - “Vasari. Il Teatro delle Virtù”: una mostra sempre più a misura di bambini e bambine con i nuovi laboratori tra giochi e cacce al tesoro

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 21 novembre 2024 – Èpiù adi. Il”, lacon cui la città di Arezzo celebra uno dei suoi cittadini più celebri allestita tra la Galleria Comunale e i suggestivi spazi dell’ex Chiesa di Sant’Ignazio con la curatela di Cristina Acidini in collaborazione con Alessandra Baroni. In programma ogni domenica ore 10.00 fino al 5 gennaio, atelier eper giovani visitatori e giovani visitatrici tra i 6 e gli 11 anni, a cura della libreria Premio Andersen La casa sull’albero. Si conferma così l’attenzione rivolta ai più piccoli che caratterizza il progetto “Arezzo. La città di”, sistema di celebrazioni dedicato all’artista e intellettuale nella sua città natale promosso da Comune di Arezzo e Fondazione CR Firenze con Fondazione Guido D’Arezzo; col patrocinio del Ministero della Cultura; in collaborazione con Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura, Gallerie degli Uffizi, Fondazione Arezzo Intour e Discover Arezzo; col contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali; il sostegno di Camera di Commercio Arezzo-Siena e la curatela dal comitato scientifico presieduto da Carlo Sisi.