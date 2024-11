Universalmovies.it - Tulsa King | In arrivo l’accordo su ulteriori due stagioni

La serie tvha ancora molto mostrare ai propri fan, ed in effetti Paramount+ sembra pronta a rinnovare per altre due.Deadline questa mattina ha riferito che il produttore – ed interprete principale – Sylvester Stallone sta per chiudere un accordo milionario per portare le3 e 4 sulla famosa piattaforma digitale nel prossimo futuro. La fonte ha aggiunto che, in caso di buon esito della trattativa, Stallone dovrebbe ricevere più dei 1,5 milioni di dollari per ogni episodio guadagnati nella seconda stagione ed dei 750 mila della prima.Il rinnovo della serie tvè arriva la settimana dopo la messa in onda dell’ultimo episodio della seconda, che è avvenuto su Paramount+ domenica scorsa. L’apertura della seconda stagione ha stabilito i massimi della serie con 2 milioni di visualizzazioni globali il giorno della première, 5,4 milioni nei primi sette giorni.