Tragico incidente stradale a San Dana | perde la vita un giovane operaio addetto alla nettezza urbana

Facebook WhatsAppTwitter Undi 28 anni ha perso lain una San, una frazione del comune di Gagliano del Capo. L’ha coinvolto un mezzo compattatore della Bianco Igiene Ambientale, causando anche il ferimento di altre tre persone. L’evento si è verificato questa mattina sull’importante arteriastatale 275, che connette vari centri della zona. I dettagli di quanto accaduto stanno emergendo, ma la comunità è già in lutto per l’improvvisa perdita di unattivo e dedicato al suo lavoro.L’e le sue causeL’mortale è avvenuto intorno alle prime ore del mattino, in una corsia della statale 275 che attraversa la frazione di San. Cosimo Bello, ilvittima dell’, era al volante di un mezzo compattatore, quando si è scontrato violentemente con un altro veicolo.