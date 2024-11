Tradizioni d’autunno | scopri il significato che si cela nei semi dei cachi

Leggi su Donnaup.it

ilche sineidei.L’autunno è una stagione ricca diche intrecciano natura, leggende e celebrazioni. Tra le feste più note, come Halloween, Ognissanti, l’Immacolata, e l’arrivo del solstizio d’inverno, si nascondono usanze dimenticate ma affascinanti, come quella legata aidei.Questo frutto autunnale, dolcissimo e ricco di benefici, non è solo un toccasana per la salute grazie alla sua abbondanza di vitamine, minerali e antiossidanti: i suoiracchiudono una tradizione antica tramandata nei secoli dai contadini.ilche sineidei.Introdotto in Europa dall’Asia nell’Ottocento, il caco trovò la sua prima casa nei Giardini di Boboli a Firenze, diffondendosi rapidamente grazie al suo gusto e al fascino della sua leggenda.