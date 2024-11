Gaeta.it - Sentenza definitiva sul fallimento della Mario Coppola Srl, pene ridotte per gli imputati

Facebook WhatsAppTwitter Il processo legato alSrl, avvenuto nel 2020, si è concluso il 15 novembre 2024 in un’aula del Tribunale di Napoli. La vicenda ha visto coinvolti soci e il liquidatoresocietà, accusati di reati di bancarotta fraudolenta. Questoha destato l’attenzione per l’entità dei debiti accumulati dall’azienda e per le modalità di gestione considerate fraudolente dalla Procura.Dettagli sulSrlLaSrl aveva la sua sede a Mugnano di Napoli e operava dal 1992 nel settorevendita all’ingrosso di articoli elettrici ed elettronici. Stando alle indagini, l’azienda ha accumulato debiti per un valore stimato di quasi 3 milioni di euro, il che ha portato il tribunale all’emissione di unadinel febbraio 2020.