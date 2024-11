Dilei.it - Sanremo 2025, il Codacons diffida Conti e la Rai: “No a testi violenti o sessisti”

Ilha presentato una formalea Carloe alla Rai, lanciando un monito che ritiene essenziale per il Festival di: impedire che vengano portati sul palco del Teatro Aristone artisti che “incitano alla violenza” e “offendono le donne”. L’associazione ha precisato nel suo comunicato stampa di esser pronta a presentare una denuncia in Procura qualora fosse necessario. Ma da cosa nasce tutto questo? La “colpa” è delle indiscrezioni sui possibili Big in gara, tra cui figura anche Tony Effe.Il comunicato delcontro iLadelè stata resa nota da un comunicato pubblicato sul sito del Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, introducendo l’argomento con la proposta di “Daspo” per rapper o trapper che nei loro brani incitano i giovani alla violenza oppure offendono le donne.