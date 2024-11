Pallanuoto Euro Cup 2024 | vittorie per Ortigia Brescia e Pro Recco

Leggi su Sportface.it

Nel quinto turno diCup, a Siracusa l’1928 batte di misura 10-9 gli ungheresi del BVSC Manna e resta solido al secondo posto del girone B a una giornata dal termine. Triplette per il giapponese Inaba e per Cassia che con il bis tra terzo e quarto tempo produce lo strappo decisivo per il 10-8. Nel finale il penalty di Meszaros non basta ai magiari che non riescono a rientrare. Nel girone A vittoria sofferta per l’AN, che batte 16-15 ai rigori gli ellenici dell’Apollon Smyrnes: tempi regolamentari chiusi sull’11-11, poi ai rigori decisivi l’errore di Bogdanovic e la trasformazione di Irving. Ad Imperia la ProWaterpolo, inserita nel girone C, supera 7-4 i croati del Mladost: tra i liguri doppiette di Cannella e Iocchi Gratta.Cuppere ProSportFace.