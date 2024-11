Lortica.it - Opocsoro

Eccoci all’ennesimo appuntamento con le stelle che ti guardano dall’alto con un misto di ironia e perplessità. Se pensavi di cavartela senza colpi bassi, mi spiace deluderti: il cielo di oggi ha una bella dose di sarcasmo da elargire. Non sei pronto? Peggio per te. Prendi fiato e preparati a incassare. Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi ti senti imbattibile, ma guarda che il mondo non è un’arena di gladiatori. Usa quell’energia per costruire qualcosa di utile, invece di sfidare chiunque osi guardarti storto. Toro (20 aprile – 20 maggio)La tua ostinazione oggi raggiunge vette olimpiche. Sei così fissato sul tuo piano che stai ignorando tutti i segnali che ti urlano di cambiare rotta. Testardo sì, ma anche sordo? Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Parli, scherzi, ti dividi tra mille cose.