Metato senza freni. E scoppia la polemica

Seconda giornata di campionato nel segno dei grandi numeri, a partire dal numero delle reti segnate. Ne ha fatte addirittura 11 l’Arena, campione in carica, al malcapitato Ctz. Un passivo mal digerito dagli sconfitti. "Noi siamo semplici amatori - commenta dispiaciuto Graziano Rizzo -, mentre loro dovrebbero partecipare a campionati federali. La cosa più fastidiosa è stata vederli esultare anche sul 10-0". A referto il poker di De Jesus, la tripletta di Del Sarto e i singoli di Di Marco, Di Bianco, Bartalini e Grassini. Molto rotondo è anche il 6-0 che il Nuovo Mondo Fitness rifila al Piano di Mommio/Manù. Alle doppiette di Dini e Pasqualetti si aggiungono i singoli di Dini e Da Mommio. "Siamo in fiducia e felici perché siamo ancora la squadra che lo scorso anno ha racimolato appena 1 punto in stagione.