Mario Sechi | l' allucinazione dei compagni in tre scene

Viviamo in uno strano periodo che posso riassumere in un paio di: Prima scena. Javier Milei e Giorgia Meloni a Buenos Aires parlano di contemporaneità, progetto per il futuro, un coordinamento delle forze conservatrici per l'Occidente, hanno una visione. Seconda scena. In Italia varie sigle dei sindacati dei medici scioperano. E lo fanno, lo sciopero, contro il governo che ha aumentato i fondi perla sanità, l'unico negli ultimi dodici anni. Il servizio sanitario nazionale è stato sfasciato dalla sinistra, dal Movimento 5 stelle, da governi ribaltonisti, ma il corteo (in verità, minuscolo) sfila contro “le destre”, una comica pazzia. Terza scena. Parlamento italiano, il Partito democratico definisce “emendamento Musk” il provvedimento del governo che sposta la competenza sui rimpatri alle Corti d'appello.