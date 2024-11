Ilfattoquotidiano.it - M5s, al via il voto per la Costituente: c’è tempo fino a domenica alle 15. Gli iscritti sono quasi 89mila, obiettivo quorum della metà più uno

iniziate le votazioni per ladel Movimento 5 Stelle. Le urne virtuali resteranno aperte15, quando l’assemblea al Palazzo dei Congressi dell’Eur si chiuderà con l’ufficializzazione dei risultati. Gli88.943 e l’dei promotori è raggiungere ildel 50 per cento più uno degli aventi diritto, necessario per l’approvazione di alcuni quesiti, come quello che prevede la cancellazione del ruolo del garante ricoperto come noto dal fondatore Beppe Grillo. “E’ importante partecipare a Nova ed esprimersi sui quesiti – commenta sui social la vicepresidente del M5s Chiara Appendino – perché, non mi stancherò mai di dirlo, il Movimento non appartiene a nessuno se non alla sua comunità. Ciò che conta è che ogni iscritto partecipi ed esprima il suocome atto finale di questo importante percorso di confronto e democrazia”.