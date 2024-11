Glieroidelcalcio.com - Luca Mondini: “Col Vicenza quella che mi rende più orgoglioso”

Leggi su Glieroidelcalcio.com

I ricordi di, ex portiere di Inter,e Lazio è stato intervistato dal sito web Oggi Sport Notizie ed ha raccontato alcuni aneddoti legati al suo passato. Ecco alcuni estratti.?.?Gli inizi con l’InterCominciai la mia carriera all’Inter, nel settore giovanile. Nel 1988-89, vinsi il campionato Primavera da titolare, un traguardo emozionante. Quell’anno, inoltre, fui aggregato in prima squadra come terzo portiere. All’epoca, la possibilità di sedersi in panchina era concessa solamente ai vice portieri, relegando così i loro gregari alla tribuna. Devo ringraziare l’allora allenatore disquadra, Giovanni Trapattoni, il quale cominciò a credere in me già all’età di 15 anni. Fu un privilegio vedere da vicino i grandi campioni che ci portarono alla vittoria del campionato (cita Matthaus ed il compianto Brehme ndr), e con alcuni di loro sono rimasto tutt’ora in contatto.