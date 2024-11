Secoloditalia.it - L’editoriale. Più Italia per fare (davvero) l’Europa: Fitto è l’ultima tappa di un capolavoro politico

Piùin Europa. Senza slogan, con i fatti. Da destra, per tutti. La conferma della vicepresidenza esecutiva dell’Ue a Raffaeleè una vittoria della realtà – e dell’interesse nazionale – sulla cattiva narrazione e la malafede anti-na. Ricordiamo tutti la litania a redazioni semi-unificate, no? Quella per cui l’sarebbe finita «in serie B», «isolata» a livello internazionale a causa del governo di destra e della sua agenda euro-realista? È vero l’esatto contrario. La prova ufficiosa, sul Secolo d’lo sottolineiamo quotidianamente, è la centralità che l’esecutivo ha ottenuto da due anni a questa parte sui principali dossier, immigrazione in primis: citofonare al “laburista” Starmer per conferma.Ecco: da ufficiosa, adesso, è notizia ufficiale. Grazie all’impresa-diplomatica di Giorgia Meloni: che è riuscita ad ottenere, con una proposta eccellente targata(a proposito di classe dirigente: eccola qui) e tanto lavoro per il destino comunitario in Consiglio Ue, un risultato clamoroso per l’