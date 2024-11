Lanazione.it - La squadra corse Città di Pisa è sesta nel rally delle colline metallifere

, 21 novembre 2024 - Massiccia presenza della scuderiadiasd alMetalifere in programma nell’imminente week end, gara che avrà epicentro Piombino e tutta la Val di Cornia. Ladiasd sarà presente con un equipaggio al completo e ben sei co-piloti con predominanza di quest’ultimi nella gara valevole come ultimo appuntamento del TrofeoIII Zona. Sarà Giuseppe Tricoli a fianco di Mauro Lenci con il numero 202, che debutterà su una impegnativa e competitiva BMW M3, ad aprire le partenze dei conduttori del sodaliziono. Numero 208 per Giovanni Guerzoni che detterà le note a Gianni Burgalassi su Opel Kadett Gsi che continuerà la sua fase di apprendistato nel mondo dei. Andrea Calandroni ancora una volta sarà alla destra di Tommaso Fantei con cui ha vinto il recente Historic Casciana Terme con la performante Volkswagen Golfi Gti 16v e sicuramente potrà ambire molto in alto nella classifica assoluta.