Sport.quotidiano.net - La metamorfosi di Lautaro Martinez. In patria come Diego, a S. Siro solo due gol

Ancora decisivo. Storico, una volta di più. Con una girata al volo di sinistro in acrobaziaha messo la firma su Argentina-Perù (1-0), infiammando la Bombonera di Buenos Aires e arrivando a quota 32 reti totali con la maglia dell’Albiceleste. Terzo gol di fila e due partite su due nel tabellino in questa sosta per le nazionali. Con il gol contro il Perù,ha raggiuntoArmando Maradona, posizionandosi al quinto posto nella classifica di tutti i tempi dei cannonieri della nazionale biancoceleste. Crespo è a portata di mano, 35, il primo della classe, Messi (autore dell’assist), è una chimera, 112. L’era di Lionel Scaloni alla guida dell’Argentina ha portato risultati straordinari. Sotto la sua gestione,Lionel Messi ha segnato più di, evidenziando l’importanza del “Toro“ nel panorama internazionale.