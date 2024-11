Ultimouomo.com - La boxe che resiste, a Beirut

I ragazzi iniziano ad arrivare a scaglioni, da soli, in piccoli gruppi da tre, su e giù per le scale, facendole tremare ogni volta. Salgono e scendono in agitazione, non vedono l’ora di uscire dal campo e andare a vedere un ring vero. Forse anche senza tutta questa agitazione le scale avrebbero tremato lo stesso. Viene richiesto loro uno sforzo insostenibile: sostenere un palazzo senza fondamenta, che di anno in anno si sviluppa in altezza, come tutti quelli attorno.Shatila è un campo profughi palestinese, a. Senza tende, ma con palazzi e fogne a cielo aperto. Senza acqua potabile e con i fili della corrente ingarbugliati attaccati ovunque. I palazzi sembrano sostenersi a vicenda, così come le persone, non ho mai visto nessuno da solo qui. C’è pochissima luce, nelle giornate di sole e in quelle di pioggia, quando è troppo rischioso riattaccare la corrente.