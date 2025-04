Lanazione.it - Petizione contro la vendita del circolo Rinascita di Sesto: raccolte 900 firme

Leggi su Lanazione.it

Quota mille è vicina e potrebbe essere raggiunta questo fine settimana grazie anche al banchino in programma domani in piazza Vittorio Veneto. Sono circa 900 legiàa corredo dellalanciata nelle scorse settimane sulla piattaforma Avaaz e anche in forma cartacea per scongiurare ladello ‘storico’diannunciata nel gennaio scorso. Il prossimo mercoledì alle 18 le ragioni di chi si oppone allasaranno illustrate in un’assemblea aperta, nella sede delin via Matteotti, seguita da una cena di autofinanziamento. Durante l’insaranno illustrate anche le proposte del comitato ’Insieme per il’ per cercare di scongiurare l’alienazione: "Per noi – spiega la coordinatrice del comitato Margherita Mellini – ci possono essere due livelli diversi: il primo step, ed è la cosa che noi vorremmo, è che il Comune metta un vincolo chiaro, una destinazione d’uso che neghi velleità residenziali e commerciali.