Beko, si lavora sugli 80 esuberi di Comunanza.

La firma dell’accordo non è arrivata, ma arriverà. Probabilmente già al prossimo incontro, fissato per martedì pomeriggio alle 15.30. Per la vertenzasi intravede ormai la conclusione, soprattutto dopo il tavolo che si è svolto mercoledì al Mimit, il ministero delle Imprese e del Made in Italy: un vertice cominciato alle 17 e protrattosi fino a tarda serata. Sui piani industriali, occorre ancora capire bene quali saranno le produzioni sui nuovi prodotti da assegnare nei due stabilimenti marchigiani die Fabriano. Poi c’è il nodo legato alle funzioni di staff e di ricerca, con il numero degliche non ha fatto registrare variazioni rispetto all’incontro del 25 marzo, circa 210 nel fabrianese. A questi si sommano glinelle fabbriche: per le Marche si parla di 64tori a Melano e 80 a