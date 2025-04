Lanazione.it - Piscina Bernino: ci siamo!. L’attesa è ormai conclusa riparte la normale attività

E’ pronta a ripartire regolarmente a Poggibonsi l’dellacomunale del. Chiusa dal mese di gennaio a causa di un guasto alla sala macchine, la struttura tornerà da lunedì 7 aprile ad accogliere i frequentatori e gli appassionati della pratica in vasca. Ne dà notizia l’amministrazione comunale: "E’ stato installato – si spiega - un nuovo sistema di riscaldamento dell’acqua sanitaria e sono stati anticipati, visto il periodo di stop in questi mesi, alcuni interventi di manutenzione straordinaria già programmata, fra i quali la sostituzione di tutte le pannellature del controsoffitto". Interventi completati, insomma, come rileva Filippo Giomini, assessore allo sport del Comune di Poggibonsi: "Qualche giorno per consentire al gestore le azioni propedeutiche alla riattivazione dell’impianto - dichiara Giomini - e lepotranno riprendere.