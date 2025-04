Ilrestodelcarlino.it - Ammazzò la moglie a sassate: "Ora lui ha trovato un impiego. Gli venga pignorato lo stipendio"

"Sto andando al lavoro, perchè? Risarcimento? Lo hanno avuto in parte", afferma Marco Manzini con tranquillità mentre si reca al lavoro in un’azienda di Reggio, davanti ai microfoni delle Iene. Eppure la famiglia della giovaneche Manzinia colpi di pietra in testa non percepiva più il quinto dellocome risarcimento stabilito dal giudice: Manzini si era infatti licenziato per poi tornare al lavoro due mesi dopo, ma senza dire nulla. Voleva evitare di risarcire la famiglia? È ciò che la stessa, sconvolta, reputa sia accaduto. Manzini nel 2009 a San Michele dei Mucchietti, Sassuolo, uccise brutalmente la30enne Giulia Galiotto. Recentemente i genitori della vittima si erano visti chiedere dall’Agenzia delle entrate le tasse sul risarcimento per l’omicidio della figlia – se così si può definire – che ancora non hanno incassato.