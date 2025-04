Mondouomo.it - FP1 a Suzuka, Norris e Russell Sugli Scudi.

Leggi su Mondouomo.it

, tutti gli occhi su Yuki Tsunoda per il suo esordio in Red Bull al posto del “retrocesso” Liam Lawson, una Red Bull con una magnifica livrea vintage in onore dei colori della prima vettura motorizzata Honda in F1 del 1965. Per quanto riguarda la prima sessione di prove libere, come in ogni gran .