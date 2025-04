Quotidiano.net - Abruzzo: Unica Igt Terre d’Abruzzo per Valorizzare i Vini Regionali

Leggi su Quotidiano.net

Grandi novità per l’enoico. Semplificazione: dalla vendemmia 2024 con l’entrata in vigore del ’Modello’, tutte le Igt sono state riunite nell’Igtd’. Poi valorizzazione della qualità e delle sottozone. Spiega Alessandro Nicodemi presidente Consorzio Tutelad’: "Il nostro modello segue due grandi linee guida: da un lato una semplificazione per consentire alla produzione regionale di essere più riconoscibile, in Italia e all’estero. Parlo dell’introduzione dell’d’Igp, al posto delle precedenti 8; sotto un altro profilo, la valorizzazione delle differenze, anche significative, che caratterizzano il prodotto regionale, in un’area che va da Martinsicuro fino a Vasto, da nord a sud lungo la costa adriatica, da L’Aquila fino alle zone montane del Chietino; un’esigenza che è nata dal territorio, dal desiderio di vedere sottolineate le differenze territoriali che si esprimono in caratteristiche organolettiche anche molto diverse".