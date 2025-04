Rubano smartphone Incastrati dai filmati

Ilrestodelcarlino.it - Rubano smartphone. Incastrati dai filmati Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sono riusciti a rubare un cellulare dal negozio di elettrodomestici Stura a Osimo ma i carabinieri li hanno individuati dopo poco. Le indagini, partite dalla denuncia del titolare del noto esercizio commerciale, hanno consentito ai militari di identificare due uomini, già noti alle forze di polizia, che nel gennaio scorso, approfittando di un momento di distrazione dell’esercente, erano riusciti a rubare un telefono del valore di 889 euro. Determinante è stata la visione delle immagini del circuito di videosorveglianza interno che ha permesso ai militari di riconoscere, senza ombra di dubbio, i due responsabili e di chiedere alla Procura al tribunale di Ancona una perquisizione domiciliare finalizzata al rintraccio del cellulare. Alla fine i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo hanno fatto scattare la denuncia per furto con destrezza nei confronti dei due, uno 29enne originario della provincia di Macerata e l’altro albanese di 39 anni.

Rubano smartphone. Incastrati dai filmati. Vicenza, doppio furto al supermercato: ladri incastrati da un video. Rubano 5 000 euro di orecchini ma vengono incastrati dalle telecamere del negozio Denunciata una coppia. Ne parlano su altre fonti

L’alert scatta dalla Puglia. Ladri incastrati dai filmati - La chiamata al 112 dalla Puglia: "È scattato l’allarme, stanno rubando in casa ... svegliato dall’alert dello smartphone collegato all’impianto di videosorveglianza installato a casa ... (msn.com)

Rubano smartphone da un negozio, ladri incastrati dal sistema di tracciamento - Hanno rubato due iPhone da un negozio di telefonia, ma il sistema di tracciamento dei dispositivi alla fine li ha incastrati ... di tracciamento degli iPhone rubati sono riusciti a rintracciarli. (msn.com)

Borsette rubate ai clienti. Furti al market e in gelateria: incastrati cinque malviventi - Lodi, due complici avevano colpito in via Cavallotti prelevando poi denaro col bancomat sottratto. Un terzetto era entrato in azione al rione San Fereolo ed era scappato verso Modena. (msn.com)