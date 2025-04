Ilgiorno.it - Atkinsons Monza Open 25, assieme a Federico Cinà Jacopo Vasamì e Pietro Fellin: ecco il trio azzurro di punta alla sfida in Villa Reale

, 4 aprile 2025 –è il colpo a sorpresa dell’25, il challenger della categoria 100 che prende il via domenica 6 aprile sui campi in terra battuta delTennis. Il diciottenne palermitano, numero 371 del mondo, salito alle cronache nella prima parte del 2025 per la finale raggiunta nel Challenger greco di Hersonissos, ma soprattutto per avere raggiunto al debutto il secondo turno nel Masters 1000 di Miami dopo avere battuto l’argentino Francisco Comesana, è stato invitato dagli organizzatori brianzoli con una wild card per il tabellone principale. Figlio di Francesco(il coach che portò Roberta Vinci fra le top-10) e già numero 4 al mondo fra gli under 18, il giovaneha già mostrato la giusta tempra nonostante sia alle prime esperienze in campo internazionale.